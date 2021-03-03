Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
04:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:35 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 Tbmm - Tv
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
16:00 Hedef Süper Lig
17:30 Gündem Futbol
17:30 Futbol Aklı
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika