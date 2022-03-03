Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 Fiorentina - Juventus
04:15 İngiltere Premier Lig Özetler
04:45 Avrupa'dan Futbol
05:00 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İtalya Kupası Özetler
09:30 Spor Toto Süper Lig Goller
09:40 Spor Toto 1. Lig Goller
09:50 İtalya Seri A Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 FIFA Magazin
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:45 Avrupa'dan Futbol
20:00 Spor Akşamı
20:50 Spor Toto Süper Lig Goller
21:00 Aktüel Futbol
23:00 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika