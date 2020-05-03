03 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:15 Sesinde Aşk Var
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bizim İçin Şampiyon
22:45 Çalgı Çengi