03 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 03 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

03 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

03 Mayıs 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

03 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Aramızda Kalsın

02:50 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:20 Erkenci Kuş

07:30 Hayat Bazen Tatlıdır

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:20 Ruhun Doysun

10:45 Kiralık Aşk

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Kiralık Aşk

13:00 Medcezir

15:30 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Otoban

20:00 Güzel Köylü

22:00 Otoban

Erkenci Kuş Dizisi, Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com


Son Dakika

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