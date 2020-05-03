03 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 2018 Dünya Kupası Özetler
01:20 Kamu Spotu: Evde Spor
01:25 Takvim Yaprakları
01:30 Brezilya - Danimarka
01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
01:30 Hollanda - Arjantin
03:10 2018 Dünya Kupası Özetler
03:10 Spor Akşamı
03:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
03:30 Brezilya - Hollanda
04:10 İtalya - Fransa
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Kamu Spotu: Evde Spor
06:00 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ
06:30 Spor ve Sağlık
06:35 2018 Dünya Kupası Özetler
06:45 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Danimarka
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
07:00 Almanya - Hırvatistan
08:40 Spor ve Sağlık
08:45 Kamu Spotu: Evde Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:25 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
11:45 La Liga Goller
12:00 Avrupa'nın Anıları
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
12:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
14:00 Fransa - Hırvatistan
14:00 Almanya - Hırvatistan
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Hollanda - Arjantin
16:00 Hollanda - Hırvatistan
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
17:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
18:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
19:00 Bundesliga
19:45 Muhammed Salah Goller
19:45 LAZİO GOLLER
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Brezilya - Hollanda
21:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIFİNAL MAÇI
21:00 Brezilya - Fransa
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:20 Kamu Spotu: Evde Spor
23:30 Unutulmaz Maçlar