Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Evlilik Hakkında Her Şey
04:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 İyilik
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5
22:30 Gülümse Kaderine
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika