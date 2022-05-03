03 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:25 Dengi Dengine

03:15 Bayram Havası

05:05 Ramazan Günlüğü

05:25 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

06:45 Gönül Dağı

10:15 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:30 Kara Tahta

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

23:40 Kasaba Doktoru