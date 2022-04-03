Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Baba
02:30 Aziz
04:15 Mekanik 2: Suikast
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şabanoğlu Şaban
22:00 Neşeli Günler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Nisan 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika