03 Nisan 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Kaderimin Oyunu

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

06:45 İki Aile

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Pelin'in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu