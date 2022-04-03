Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:50 İtalya Seri A Özetler
04:00 Jordan Etkisi
04:30 Teknik Analiz
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği
18:00 Spor Hafta Sonu
19:30 % 100 Futbol
20:25 MKE Ankaragücü - Eyüpspor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 MKE Ankaragücü - Eyüpspor
22:30 % 100 Futbol
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika