03 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

03 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

03.04.2022 06:42
03 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

03 Nisan 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kara Tahta

02:55 Ramazan Günlüğü

03:20 Sahur Bereketi

05:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:15 Kalk Gidelim

09:15 Kara Tahta

11:50 Enine Boyuna

13:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

15:00 Ramazan Günlüğü

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

YORUMLAR
500
02 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı 02 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı

Kara Tahta, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 03 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu
00:42 Kavgada oğlunun bıçaklandığını gören baba deliye döndü! Şahısları kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı
00:12 Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
00:08 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet kanalına konuştu: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel
23:52 Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
23:51 Galatasaray hocası Torrent açıkladı! İşte Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak futbolcular
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 06:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: 03 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement