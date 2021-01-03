Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Süper Lig Özetler
05:05 Teknik Analiz
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:05 Bundesliga
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih
07:00 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Bülteni
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay
13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
15:25 Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Giresunspor - Tuzlaspor A.Ş.
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - Adanaspor A.Ş.
18:55 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika