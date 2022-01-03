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03 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

03 Ocak 2022 Star Yayın Akışı

03.01.2022 06:42
03 Ocak 2022 Star Yayın Akışı

03 Ocak 2022 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Kaderimin Oyunu

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Türk Müziği

05:30 Pulsar

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

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The Revenant, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 03 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 03 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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