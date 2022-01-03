Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Avrupa Stüdyosu
04:00 2021'in En İyi Golleri
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Gündem Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 2021 Derleme
16:00 Gündem Futbol
17:50 2021 Derleme
18:00 Spor Merkezi
20:10 Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes
22:15 Spor Akşamı
23:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika