03 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:10 Ölümüne Dans
01:00 Gözcüler 4: Bangkok'ta Soygun
02:15 Ölümüne Dans
03:05 Bir Zamanlar Çukurova
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
20:00 Yok Artık
22:00 Kardeş Payı
22:00 Gençliğim Eyvah
23:10 Kardeş Payı