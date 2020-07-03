03 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Abluka
02:30 Yüksek Sosyete
04:30 Güzel Köylü
05:00 Yüksek Sosyete
05:09 Güzel Köylü
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2
20:00 Büyük Oyun
21:45 Büyük Oyun
22:30 Eyvah Eyvah 2
23:30 Medcezir