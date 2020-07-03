03 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Abluka

02:30 Yüksek Sosyete

04:30 Güzel Köylü

05:00 Yüksek Sosyete

05:09 Güzel Köylü

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2

20:00 Büyük Oyun

21:45 Büyük Oyun

22:30 Eyvah Eyvah 2

23:30 Medcezir