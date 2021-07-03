03 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Gecesi

02:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı

03:45 Kupa Gecesi

05:45 UEFA Euro 2020 Özetler

06:10 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

06:30 FIFA Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı

08:40 UEFA Euro 2020 Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 UEFA Euro 2020 Özetler

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Spor Bülteni

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Hafta Sonu

14:55 Wimbledon Tenis Turnuvası

17:00 Kupa Günlüğü

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı

20:45 UEFA Euro 2020 Özetler

22:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı

23:45 UEFA Euro 2020 Özetler