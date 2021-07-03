Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı
03:45 Kupa Gecesi
05:45 UEFA Euro 2020 Özetler
06:10 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:30 FIFA Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 UEFA Euro 2020 Özetler
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Spor Bülteni
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Hafta Sonu
14:55 Wimbledon Tenis Turnuvası
17:00 Kupa Günlüğü
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı
20:45 UEFA Euro 2020 Özetler
22:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı
23:45 UEFA Euro 2020 Özetler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika