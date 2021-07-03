03 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:05 Kalk Gidelim

04:55 İmparatoriçe Ki

07:25 Yeşil Deniz

09:50 Yedi Numara

10:55 Seksenler

14:05 Çınar Ağacı

16:45 Yıldızların Yolu

18:00 Ana Haber

18:55 Çekya - Danimarka

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Ukrayna - İngiltere