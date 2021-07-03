Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:05 Kalk Gidelim
04:55 İmparatoriçe Ki
07:25 Yeşil Deniz
09:50 Yedi Numara
10:55 Seksenler
14:05 Çınar Ağacı
16:45 Yıldızların Yolu
18:00 Ana Haber
18:55 Çekya - Danimarka
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Ukrayna - İngiltere
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika