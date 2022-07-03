Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Köpek Balığı İstilası 3
02:00 Köpek Balığı İstilası 3
03:00 Gerçek Dostlar
04:30 Müzik Arası
05:30 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Macera Avcıları Güney Amerika'da
15:00 Seversin
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Hızlı ve Öfkeli 8
Son Dakika › TV › 03 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika