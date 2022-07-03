Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Fenerbahçe - Partizan
04:45 Spor Artı
05:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - ABD
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:30 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
13:30 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
19:00 Spor Bülteni
20:00 Wimbledon Tenis Turnuvası
22:30 Gündem Futbol Transfer
23:30 Transfer Günlüğü
Son Dakika › TV › 03 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika