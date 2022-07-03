Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:30 Balkan Ninnisi
03:30 Gönül Dağı
05:05 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Seni Kalbime Sakladım
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
23:30 Seni Kalbime Sakladım
Son Dakika › TV › 03 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika