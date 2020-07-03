03 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika

03 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

Gaziantep Futbol KulübüŞİKE KUMPASI DAVASI09.00 FETÖ'nün futbolda şike kumpası davasının 15'inci duruşması devam edecek.

Gaziantep Futbol Kulübü

Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı

ŞİKE KUMPASI DAVASI

09.00 FETÖ'nün futbolda şike kumpası davasının 15'inci duruşması devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu-lacivertli takım Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 03 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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Son Dakika

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Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 83 kişi yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
15:08
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan "Leyla benim ciğerim" savunması
14:24
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
12:28
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