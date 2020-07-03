03 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

ŞİKE KUMPASI DAVASI
09.00 FETÖ'nün futbolda şike kumpası davasının 15'inci duruşması devam edecek.
GALATASARAYSarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Turuncu-lacivertli takım Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.