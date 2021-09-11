Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran ve birçok ilke imza atan 'Çukur
' dizisi, gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdi de başarılarına uluslararası alanda devam eden 'Çukur', dünyanın önemli drama yapımlarının aday olduğu 16. Seul
Uluslararası Drama Ödülleri'nde finale kaldı. Kazananların gelecek ay düzenlenecek ödül töreninde açıklanacağı 16. Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nin sonuçları heyecanla beklenirken, uluslararası arenadaki adaylığıyla 'Çukur', başarılarına bir yenisini daha ekledi. Projede Aras Bulut İynemli
, Damla Sönmez
, Erkan Kolçak Köstendil
, Dilan Çiçek Deniz
, Öner Erkan
, Necip Memeli, Rıza Kocaoğlu
, İlayda Alişan
, Kubilay Aka
, Ercan Kesal
ve Perihan Savaş
gibi isimlerde rol almıştı.