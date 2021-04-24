Başında çiçekler olan kadın figürünü kendine benzettiğini söyleyen Ünal, dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kendine aşık bir kadınım. Değerimi biliyorum" notuyla paylaştı. Şu sıralar yeni rap şarkısı için yoğun bir şekilde çalışan Ünal, daha önce boynuna yaptırdığı 'Kendi Aklımın Efendisiyim' yazılı dövmesi ile hayranlarından büyük beğeni almıştı. Tam bir dövme tutkunu olan güzel sanatçı, her yaptığı dövmenin bir anlamı olduğunu ve mesaj verdiğini söyledi. Tuğba Ünal'ın kadın figürlü yeni dövmesi Instagram'da on binlerce beğeni aldı.

Tuğba Ünal Kimdir?

Şair yorumcu Tuğba Ünal Ankaralıdır. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun pek çok şehrinde çocukluğunu geçirmiştir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Turizm rehberlik mezunu olan Ünal, 4 yıl boyunca hem turist rehberliği, hem de İngilizce öğretmenliği yapmıştır, o yıllarda bir dönem vize danışmanlığı ve çevirmenlik yaparak farklı kültürleri tanımak adına yurt dışı seyahatlerinde bulunmuştur, İlk ekran tecrübesi 'Turizm güncesi' programı ile Başkent Tv de olmuştur, zaman zaman çok eski yıllardan beri şiir yazmanın etkisiyle bir kitap çıkartmaya karar vermiştir, ilk şiir kitabının adı "GGüzellik zor hikaye' dir, kitap hem kadın hem de erkek için serbest ölçüde yazılmış lirik kitaptır, aynı isimle bir de şiir albümüne sahiptir. Şimdilerde çıkardığı ikinci kitabı 'Öyküm Sensin' ile adından sıklıkla söz ettiriyor, Şarkıcı, pek çok sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Bir kadının tek başına neler başarabileceğinin yegane örneklerindendir. Üniversite ve çeşitli kırumlarda söyleşilere katılmaktadır. Şiir yorumculuğunda adını güzel kazıyan Tuğba Ünal, şarkı söylemeyi, söz yazmayı ve dans etmeyi çok seviyor. Pek çok mecra da köşe yazarlığı yapmaktadır. Bekar ve bir kız çocuğu annesidir.