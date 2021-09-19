Üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek gün sayan çift, günün erken saatlerinde geldikleri AVM'de kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptılar. Uzun süredir dışarı çıkmadıklarını söyleyen Bergüzar Korel
, "Pandemiden ve durumun hassasiyetinden dolayı uzun bir süredir evde vakit geçiriyoruz. Fakat bugün gerçekten ihtiyacımız olduğu için alışverişe çıktık." dedi. Hamileliğinin sorunsuz geçtiğini söyleyen güzel oyuncu Korel, "Son yedi haftalık bir sürecim kaldı, sorunsuz gayet güzel bir hamilelik geçiyor. Heyecanla kızımızı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.