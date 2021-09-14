Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafakanın görüntüleri' adı altında sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Banka hemen inceleme başlattı. Fotoğrafın, 2 Ocak'ta bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin de kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlendi.

Subaşı'na ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşıldı. Çalıştığı bankanın ihbarı üzerine Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi , işlenen suçun 5411 sayılı yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi 'ne gönderilmesine hükmetti. Yargılama sonucu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet ettiği belirlenen genç kadın, 1 yıl hapse mahkum edildi. Ceza 10 aya düşürüldü ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.

Yapılan yargılama kapsamında hakim karşısına çıkan 35 yaşındaki genç bankacı, şunları söyledi: "Şeyma Subaşı'nın banka bilgilerini sadece merakımdan dolayı görüntüledim ancak hiçbir şekilde kaydını almadım. 2019 yılında Şubat ayında teftiş kurulu beni çağırdı. Şeyma Subaşı'nın hesap bilgilerini görüntülediğimi söylediler. Ben müfettişe merakımdan dolayı Subaşı'nın bilgilerini görüntülediğimi söyledim."