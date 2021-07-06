Avrupa Birliği Bakanlığı Comenius Projesi dahilinde eğitimci kimliğiyle ülkemizi İtalya'da temsil eden ve birçok uluslararası platformda şarkı söyleyen Çilem Duman Türk Dünyası ülkelerinde yeraldığı projelerle ile ülkemizden tek sanatçı olarak temsil etmektedir.

İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Rumca, Rusça, Boşnakça, Makedonca, Portekizce, Arnavutça, Kazakça, Almanca, Arapça, Farsça, Japonca, Çince dillerinde söylediği şarkılarla da sahnesinde konuklarına dünya turu yapan Çilem Duman, son çıkardığı 'Yaralı Kalbim' şarkısının çok beğenildiğini belirterek konser serisine başladığını söyledi. Konserleri ile birlikte yeni şarkılarının da çalışmalarına başladığını belirten Çilem Duman sürpriz isimlerle düet yapacağını söyledi.