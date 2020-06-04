04.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17: 00 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery
17: 00 LP Menshikov, Andrey - Basmanov, Dmitry Evgeniev
17: 00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
17: 30 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya
17: 30 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem
17: 30 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg
19: 00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander
19: 00 LP Klimentev, Vladimir - Vukolov, Andrey
19: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Vladimirovich Vahnin, Geo
19: 30 LP Pyshkin, Sergey - Tukh, Igor
19: 30 LP Pinkovskii, Pavel - Andreev, Danila
19: 30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Vakar, Sergey
20: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Pinkovskii, Pavel
20: 00 LP Gribkov, Alexander - Ivanov Stanislavovic, Vik
20: 00 LP Vukolov, Andrey - Pyshkin, Sergey
20: 30 LP Vakar, Sergey - Nikiforov, Oleg
20: 30 LP Tukh, Igor - Klimentev, Vladimir
20: 30 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor
21: 00 LP Klimentev, Vladimir - Pyshkin, Sergey
21: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Pinkovskii, Pavel
21: 00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik
21: 30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Andreev, Danila
21: 30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey
21: 30 LP Vukolov, Andrey - Tukh, Igor
05 Haziran Cuma/ 21: 30 AL1 Freiburg - Monchengladbach
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