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04.06.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması) Güncelleme! - Son Dakika

04.06.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması) Güncelleme!

04.06.2021 14:21
04.06.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması) Güncelleme!, System.String[]

6 Haziran 2021 Pazar günü birinci oturum 09. 30 ikinci oturum 11. 30 olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak olan 2021- LGS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet...

6 Haziran 2021 Pazar günü birinci oturum 09. 30 ikinci oturum 11. 30 olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak olan 2021- LGS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafı yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi hususunda; İl Nüfus Müdürlüğümüz ve tüm İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00-16. 00 saatleri arasında ve 6 Haziran 2021 Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

TCKK ilişkin değerli bedel tahsilatının Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve https://ivd. gib. gov. tr üzerinden yapılmaması halinde değerli kağıt bedeli tahsilatı yapılmadan sınava katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunun alınması sağlanarak Geçici Kimlik Belgesi düzenlenecektir.

İlk mesai gününde değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusu iptal edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti, Haziran, Pazar, LGS, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 04.06.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması) Güncelleme! - Son Dakika


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