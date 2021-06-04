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04.06.2021 İl Umumi Hifzissihha Meclis Kurulu Karari - Son Dakika

04.06.2021 İl Umumi Hifzissihha Meclis Kurulu Karari

04.06.2021 15:21
04.06.2021 İl Umumi Hifzissihha Meclis Kurulu Karari, System.String[]

04. 06. 2021 İl Umumi Hifzissihha Meclis Kurulu Karariİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün " Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 02. 06.

04. 06. 2021 İl Umumi Hifzissihha Meclis Kurulu Karariİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün " Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 02. 06. 2021 tarihinde saat 17. 00'de Sayın Vali Mahmut DEMİRTAŞ başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. GÜNDEM: COVID-19 Hastalığı 140 No'lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları; Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken ek tedbirlerin kararlaştırılması. KARAR: Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelge ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında? pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09. 30-12. 50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Bu çerçevede? Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların ilimiz ve ilçelerinde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 1. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00-16. 00 saatleri arasında? 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. 2. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir Belediyelerce alınacaktır. 3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü? sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07. 00-15. 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. 4. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07. 00-15. 00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacaklardır. 5. Valilik ve Kaymakamlarca? sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecektir. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların Valilik ile koordineli olarak Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27' nci ve 72' inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy Birliği/Çokluğu ile karar verilmiştir.

Hıfzıssıhha Kurulu, Cumartesi, Haziran, Pazar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 04.06.2021 İl Umumi Hifzissihha Meclis Kurulu Karari - Son Dakika


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