04 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Kaçak Gelinler
01:15 İstanbul Yeditepe Konserleri
02:05 En Güzel Bölüm
02:20 Kaçak Gelinler
03:00 Aramızda Kalsın
03:40 Türk Müziği
04:40 Aramızda Kalsın
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
10:30 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Godzilla
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Godzilla