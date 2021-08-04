04 Ağustos 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

04 Ağustos 2021 Eurosport Yayın Akışı
04.08.2021 06:42
04 Ağustos 2021 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Artistik Jimnastik
00:30 Açık Su Yüzme
03:00 Atletizm
04:00 Atletizm
06:30 Açık Su Yüzme
07:15 Atletizm
08:00 Boks
10:00 Dalış
11:30 Pist Bisikleti
13:00 Atletizm
16:00 Voleybol
17:30 Tüm Sporlar
18:00 Olimpiyat
19:00 Halter
20:00 Boks
21:00 Olimpiyat
22:00 Atletizm
23:00 Olimpiyat
Son Dakika 00:55 Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek 23:50 Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan "vatan haini" yorumuna sessiz kalamadı 22:53 15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi 21:38 Son Dakika: Bakan Soylu'dan "bomba ile yangın çıkarıldı" iddiasına yanıt: Tamamen provokasyon 20:37 Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı 18:44 İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı 15:56 Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım 15:30 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu