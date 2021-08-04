Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
02:15 Finale Doğru
03:00 Güney Kore - Türkiye
04:30 Finale Doğru
05:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:28 İstiklal Marşı
08:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
12:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 TBMM-TV
17:30 Spor Bülteni
18:00 Maça Doğru
18:55 Fenerbahçe - Dinamo Kiev
21:00 Maç Sonu
23:00 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika