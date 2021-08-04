04 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

02:15 Finale Doğru

03:00 Güney Kore - Türkiye

04:30 Finale Doğru

05:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

07:28 İstiklal Marşı

08:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

12:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

16:00 TBMM-TV

17:30 Spor Bülteni

18:00 Maça Doğru

18:55 Fenerbahçe - Dinamo Kiev

21:00 Maç Sonu

23:00 Taktik Analiz