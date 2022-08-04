04 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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04 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

04.08.2022 06:43
04 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

04 Ağustos 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol Transfer

04:00 Spor Artı

05:00 Transfer Günlüğü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

14:00 Spor Stüdyosu

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

23:00 İleri Üçlü

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03 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 03 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Futbol, Aktüel, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 04 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 04 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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