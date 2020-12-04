04 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

04 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
04.12.2020 06:42
04 Aralık 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Sol Yanım
00:30 Güneşin Kapıları
01:36 Sol Yanım
02:00 Güneşin Kapıları
02:45 Görevimiz Tehlike
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:30 Erkenci Kuş
05:20 Geniş Aile
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım
20:00 Dizi
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7
22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7
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