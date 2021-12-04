04 Aralık 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

04 Aralık 2021 Star Yayın Akışı

04 Aralık 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Kaderimin Oyunu 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan 05:00 Kiralık Aşk 07:00 Medcezir 09:30 Çizgi Film Kuşağı 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Bir Demet Tiyatro 13:45 Benim Hayatım 16:00 Sana Söz 18:45 Star Haber 20:00 Dizi 23:00 Delibal

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