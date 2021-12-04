Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:25 Şampiyon
04:25 Seksenler
05:30 Muhteşem Kraliçe
08:25 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
09:55 Masumlar Apartmanı
12:50 Teşkilat
15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika