Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
03:30 Denizlispor - Yılport Samsunspor
05:10 İtalya Serie A Özetler
05:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:35 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İspanya La Liga Özetler
14:00 TBMM-TV
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:45 Dakika Skor
22:00 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika