Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Masumlar Apartmanı
03:35 Gizemli Tarih Piri Reis
04:20 3'te 3
05:25 Tek Yürek
08:10 Kalk Gidelim
11:45 Benim Adım Melek
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Dizi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika