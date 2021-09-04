04 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

02:35 İkimizin Sırrı

05:35 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Ralph ve İnternet

12:05 Stajyer Mafya

13:50 İkimizin Sırrı

16:50 İnanılmaz Aile 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?