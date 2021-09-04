Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
02:35 İkimizin Sırrı
05:35 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Ralph ve İnternet
12:05 Stajyer Mafya
13:50 İkimizin Sırrı
16:50 İnanılmaz Aile 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika