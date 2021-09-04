04 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

02:00 Final

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masası

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Sivasspor - Bursaspor

14:15 Haftanın En'leri

14:30 Süper Lig Maç Özetleri

15:15 1 Yıldız 10 Gol

15:30 500 Great Goals Show

16:00 Maç Saati

17:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Maç Saati

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

21:00 Gamer

22:00 Maç Saati

23:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri