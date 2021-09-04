Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Yalan Dünya
03:15 Akasya Durağı
04:40 Adını Feriha Koydum
06:00 Yaralı Kuşlar
08:15 Küçük Ağa
10:30 Akasya Durağı
14:00 Adını Feriha Koydum
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Eylül 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika