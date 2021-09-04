04 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Star Market

04:40 Kaçak Gelinler

06:15 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Ada Masalı

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Star Market

23:30 Ada Masalı