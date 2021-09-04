Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Star Market
04:40 Kaçak Gelinler
06:15 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Ada Masalı
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Star Market
23:30 Ada Masalı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika