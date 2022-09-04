Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trio
00:30 Z Raporu
01:00 Hk Ümraniyespor-trabzonspor
02:45 Süper Lig Maç Özetleri
03:00 beIN Süper Lig
04:00 Trio
04:30 Z Raporu
05:00 Sanal Direktör
05:45 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Gamer
07:00 C. Alanyaspor - M. Başakşehir
07:30 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
08:00 Hk Ümraniyespor-trabzonspor
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Sanal Direktör
12:45 Süper Lig Maç Özetleri
13:00 Gamer
14:00 Süper Hikayem
15:00 Özel Röportaj
15:45 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Hk Ümraniyespor-trabzonspor
17:45 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 C. Alanyaspor-m. Başakşehir
18:30 1 Yıldız 10 Gol
18:50 Maç Başlıyor
19:15 M.başakşehir - C.alanyaspor
21:15 beIN Süper Lig
21:45 Fenerbahçe - Y.kayserispor
23:45 beIN Süper Lig
Son Dakika › TV › 04 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika