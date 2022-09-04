04 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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04 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

04.09.2022 06:42
04 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

04 Eylül 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

00:30 Z Raporu

01:00 Hk Ümraniyespor-trabzonspor

02:45 Süper Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Süper Lig

04:00 Trio

04:30 Z Raporu

05:00 Sanal Direktör

05:45 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Gamer

07:00 C. Alanyaspor - M. Başakşehir

07:30 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

08:00 Hk Ümraniyespor-trabzonspor

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Sanal Direktör

12:45 Süper Lig Maç Özetleri

13:00 Gamer

14:00 Süper Hikayem

15:00 Özel Röportaj

15:45 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Hk Ümraniyespor-trabzonspor

17:45 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 C. Alanyaspor-m. Başakşehir

18:30 1 Yıldız 10 Gol

18:50 Maç Başlıyor

19:15 M.başakşehir - C.alanyaspor

21:15 beIN Süper Lig

21:45 Fenerbahçe - Y.kayserispor

23:45 beIN Süper Lig

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Başakşehir, beIN, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 04 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 04 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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