Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Jackie Chan: Kung Fu Ustası
02:00 Jackie Chan: Kung Fu Ustası
03:30 Erkenci Kuş
06:30 İki Aile
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Duy Beni
Son Dakika › TV › 04 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika