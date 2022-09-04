Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 Göztepe - Gençlerbirliği
03:45 Özetler
04:00 Stadyum
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Göztepe - Gençlerbirliği
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İskoçya Premiership Özetler
09:45 İtalya Seri A Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 İtalya Seri A Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Spor Bülteni
16:25 Tuzlaspor - BB. Erzurumspor
18:30 Spor Haftasonu
19:55 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
22:00 Dakika Skor
23:45 Stadyum
Son Dakika › TV › 04 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika