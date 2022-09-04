04 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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04 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

04.09.2022 06:43
04 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

04 Eylül 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Göztepe - Gençlerbirliği

03:45 Özetler

04:00 Stadyum

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Göztepe - Gençlerbirliği

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İskoçya Premiership Özetler

09:45 İtalya Seri A Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 İtalya Seri A Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Gündem Futbol Transfer

16:00 Spor Bülteni

16:25 Tuzlaspor - BB. Erzurumspor

18:30 Spor Haftasonu

19:55 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

22:00 Dakika Skor

23:45 Stadyum

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Gençlerbirliği, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 04 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 04 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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