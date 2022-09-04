04 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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04 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

04.09.2022 06:43
04 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

04 Eylül 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Bu Toprağın Sesi

02:45 Balkan Ninnisi

05:00 Kalk Gidelim

08:20 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

14:50 Mükemmel Eşleşme

17:45 Ana Haber

18:30 Türkiye - ABD

20:15 Kasaba Doktoru

23:45 Balkan Ninnisi

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Kaynak: InterSinema.com

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Son Dakika TV 04 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 04 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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