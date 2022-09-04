Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Bu Toprağın Sesi
02:45 Balkan Ninnisi
05:00 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
14:50 Mükemmel Eşleşme
17:45 Ana Haber
18:30 Türkiye - ABD
20:15 Kasaba Doktoru
23:45 Balkan Ninnisi
Son Dakika › TV › 04 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika