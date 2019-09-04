Son Dakika Haberleri: 04 eylül çarşamba dha spor gündemi
Son Dakika Spor Haber

04 eylül çarşamba dha spor gündemi

1 saat önce

Hasan Kartal: Bizim aşağı ile işimiz yok güçlü bir takımız"Alt yapı tesislerimizi bitiriyoruz""Taraftarımız çok değil ama ekonomimiz güçlü""İstanbul hegemonyası diye bir şeye katılmıyorum""Lig bu sezon sürprizlerle dolu olacak""Ankaragücü iyi yerlerde olacaktır"A MİLLİ FUTBOL TAKIMI18.

04 eylül çarşamba dha spor gündemi, System.String[]

Hasan Kartal:  Bizim aşağı ile işimiz yok güçlü bir takımız
"Alt yapı tesislerimizi bitiriyoruz"
"Taraftarımız çok değil ama ekonomimiz güçlü"
"İstanbul hegemonyası diye bir şeye katılmıyorum"
"Lig bu sezon sürprizlerle dolu olacak"
"Ankaragücü iyi yerlerde olacaktır"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Andorra ve Moldova maçlarının çalışmaları sürecek

FENERBAHÇE
Takım izinli

BEŞİKTAŞ
18.30 Siyah beyazlı ekip, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek

GALATASARAY
20.00 Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek

BİNİCİLİK
19.00 11 Balkan Ülkesi, Balkan Şampiyonası için Kemer Country Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde bir araya gelecek

VOLEYBOL
Avrupa Kadınlar Şampiyonası Çeyrek Final
17.00 Sırbistan - Bulgaristan (ANKARA)
19.30 Türkiye - Hollanda (ANKARA)


Hasan Kartal, Ankaragücü, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
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