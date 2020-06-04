04 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Aslan Bacanak

00:30 İlk Buluşma

01:45 Şevkat Yerimdar

02:15 Sinyalciler

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

04:15 Temizlik Benim İşim

06:00 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Yaparsın Aşkım

20:30 Mucize Doktor

23:30 Şevkat Yerimdar