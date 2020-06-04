04 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aslan Bacanak
00:30 İlk Buluşma
01:45 Şevkat Yerimdar
02:15 Sinyalciler
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:15 Temizlik Benim İşim
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Yaparsın Aşkım
20:30 Mucize Doktor
23:30 Şevkat Yerimdar