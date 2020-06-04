04 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Süper Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
00:50 Muhammed Ali Boks Karşılaşması
01:00 Unutulmaz Maçlar
01:40 Muhammed Ali Boks Karşılaşması
02:05 Süper Lig Goller
02:15 TFF 1. Lig Goller
02:25 Takvim Yaprakları
02:30 Unutulmaz Maçlar
02:45 İngiltere Premier Lig Goller
03:00 Türkiye - Moldova
04:10 İngiltere Premier Lig Goller
04:25 Efsanelerin İzinde
04:30 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor
04:30 Fenerbahçe - Manisaspor
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Brezilya - Arjantin
06:10 Süper Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - İngiltere
07:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrıd -
07:00 Real Madrid - Atletico Madrid
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Orhan Ayhan'la
10:30 Juventus - Tottenham
10:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Juventus - To
11:25 Spor Kitaplığı
11:30 Bundesliga
12:15 Real Madrid - Atletico Madrid
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:55 Kamu Spotu İşte Spor
19:00 Bundesliga
19:00 İngiltere Premier Lig Özetler
19:35 Ustalara Saygı
19:45 Inter Goller
20:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor
20:00 Euro 2012 Elemeleri Grup Karş. Kazakistan - Türkiye
20:00 Kazakistan - Türkiye
21:45 La Liga Goller
21:45 Bir Zamanlar
22:00 Spor Artı
23:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Manchester
23:00 Liverpool - Manchester City
23:00 Muhammed Ali Belgeseli